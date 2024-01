Abstrakt is a real-time call guidance software that helps your team get it right the first time by ensuring compliance, reducing risk, and guiding agents on every call. Remove uncertainty on calls and give your agents the power of real-time.

Sitio web: abstrakt.ai

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Abstrakt. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.