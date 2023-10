Fox Adventurer ist ein Plattformspiel von Mini Duck Games. Helfen Sie Mr. Fox, alle kostbaren Edelsteine ​​im Zauberwald zu sammeln! Mr. Fox geht immer in eine Richtung, bis er gegen eine Wand stößt. In diesem Fall dreht er sich um und geht weiter. Begeben Sie sich in diesem Sinne auf den Weg in den Wald und beginnen Sie mit dem Sammeln! Springe, um Geistern, Stacheln und Feinden auszuweichen, während du zwischen Tag und Nacht wechselst, um versteckte Pfade freizuschalten. Sie können sich sogar selbst klonen, um höhere Gebiete zu erreichen, wenn Sie nicht weiterkommen! Sind Sie bereit für ein magisches Abenteuer wie kein anderes? Springen – V Wechseln Sie zwischen Tag und Nacht – Z Klonen – CR Kopie entfernen – XFox Adventurer wurde von Mini Duck Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen Gelegenheitsspiele auf Poki: Street Ball Jam, Rabbit Samurai, Doctor-Acorn, Penalty Superstar und Doctor Teeth

Website: poki.com

