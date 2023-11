Der klassische Minesweeper wurde von Ravalmatic erstellt. Sind Sie bereit für Ihre neue Karriere als Minenentschärfer? Beginnen Sie sanft mit einem einfachen kleinen Brett, und sobald Sie mit der Mechanik vertraut sind, gehen Sie zu härteren Brettern über, die mit Dutzenden von Minen übersät sind. Die Kacheln, die Sie anklicken, zeigen mit einer Zahl Ihre aktuelle Nähe zur nächsten Mine an. Denken Sie mit diesen Informationen sorgfältig über Ihren Zug nach und versuchen Sie, nicht in die Luft zu fliegen! Die Kacheln, die Sie anklicken, zeigen Ihre aktuelle Nähe zur nächsten Mine an. Klicken Sie so lange auf die Kacheln, bis Sie das Spielfeld von Minen befreit haben. Classic Minesweeper wurde von Ravalmatic erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele kostenlos auf Poki: Merge Cakes, Foot-Chinko, Cricket Hero, Battleships Armada, Mafia Billiard Tricks und Basket-Champ

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Classic Minesweeper verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.