Wiser Media ist eine intelligente soziale Bibliothek, die sich auf Kultur und Technologie konzentriert. Es bietet eine Plattform, auf der Benutzer kuratierte Podcasts, Videos, Artikel und Newsletter entdecken und darauf zugreifen können, die von einer Community lebenslanger Lernender empfohlen werden. Der Inhalt wird an den Geschmack des Benutzers angepasst und bietet so ein maßgeschneidertes Erlebnis. Die Plattform hilft Benutzern nicht nur beim Speichern und Organisieren digitaler Inhalte, sondern fördert auch eine Gemeinschaft von Lernenden, die zusammenkommen, um kuratierte, hochwertige Inhalte zu entdecken und voneinander zu lernen. Ziel ist es, der Informationsüberflutung entgegenzuwirken, indem KI-gestützte intelligente Funktionen genutzt werden, um Links zu Artikeln, Podcasts, Videos, Newslettern und Hörbüchern in eine Bibliothek mit Abschnitten umzuwandeln. Auf diese Weise können Benutzer ihre eigenen kuratierten Inhaltssammlungen erstellen und so relevante Materialien leichter finden und darauf zugreifen. Wiser Media vertritt die Idee des Kuratierens als einen Akt der Großzügigkeit und nicht als undemokratisch oder elitär. Es betont das Teilen dessen, was Benutzer lieben und inspirierend finden. Die Plattform ist auf die Bedürfnisse neugieriger Einzelpersonen und Gemeinschaften zugeschnitten, die ihr Wissen organisieren und ihre intellektuellen Aktivitäten visualisieren möchten. Ziel ist es, Benutzern einen zentralen Hub zu bieten, über den sie an einem Ort auf verschiedene Inhalte zugreifen und diese erkunden können. Wiser Media ist ein Projekt von Wiser Media Labs, einem Unternehmen, das Nutzerfeedback und Anfragen schätzt. Die Plattform hat ihren Sitz in London und unterliegt dem Urheberrecht von Wahrscheinlich Medya AŞ.

