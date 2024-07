Vivid ist ein KI-gestützter visueller Browser-Editor, der Web-Styling und -Entwicklung vereinfacht. Es hilft Entwicklern und Designern, Zeit zu sparen, indem es automatisch Code für die ersten 80 % einer Web-App generiert und Styling-Tools für die letzten 20 % bereitstellt. Mit Vivid können Benutzer jeden Teil ihrer Web-App direkt im Browser bearbeiten und Stile in der Vorschau anzeigen, ohne raten zu müssen. Die KI-gestützte Codegenerierung gibt außerdem jedes Mal produktionsbereiten Code aus und gewährleistet so Genauigkeit und Qualität. Vivid verfügt außerdem über eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche, die es Benutzern ermöglicht, Komponenten zu ändern, Elemente zu prüfen sowie Kopier- und Stiländerungen vorzunehmen, ohne den Code berühren zu müssen. Mit Vivid sind Entwickler und Designer in der Lage, sich der Arbeit zu widmen, die ihnen wichtig ist, ohne Zeit mit hektischer Arbeit zu verschwenden. So können sie Zeit sparen und produktiver arbeiten.

Website: vivid.lol

