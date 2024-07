Viso Suite ist eine All-in-one-Computer-Vision-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Anwendungen ohne Code zu erstellen, bereitzustellen und zu skalieren. Die Plattform bietet eine intuitive visuelle Programmierschnittstelle und vorgefertigte Module, um den Entwicklungsprozess zu vereinfachen. Mit Viso Suite können Benutzer mithilfe automatisierter Erfassungsfunktionen Daten für die Annotation von maschinellem Sehen sammeln und so qualitativ hochwertige Trainingsdaten gewährleisten und gleichzeitig die Kontrolle und Sicherheit wahren. Die Plattform ermöglicht es Benutzern außerdem, Bild- und Videodaten mit einer Reihe automatisierter und halbautomatischer Beschriftungstools zu kommentieren, was die Zusammenarbeit zwischen Teams erleichtert und die Qualität der Datensätze verbessert. Viso Suite unterstützt den gesamten Lebenszyklus von Computer-Vision-Anwendungen, von der Datenerfassung über Modelltraining und -entwicklung, Bereitstellung, Betrieb und Wartung. Benutzer können die Leistung ihrer Anwendungen über Überwachungs-Dashboards visualisieren und überwachen und Funktionen mithilfe von Bausteinen und Flussmodellierern anpassen. Die Plattform bietet Funktionen wie Objektspeicher, Geräteverwaltung, Fernwartung und Sicherheitstools, um einen effizienten Betrieb und eine datenschutzwahrende KI zu gewährleisten. Die Viso Suite richtet sich an verschiedene Branchen, darunter Transport, Landwirtschaft, Technologie, Gesundheitswesen, Smart City, Einzelhandel und mehr Herstellung. Führende Fortune-Global-Unternehmen vertrauen auf Viso Suite aufgrund seiner erweiterten Funktionen und seiner Fähigkeit, die Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung von Computer-Vision-Anwendungen zu beschleunigen. Insgesamt ist Viso Suite eine umfassende und benutzerfreundliche Plattform, die es Benutzern ermöglicht, die Leistungsfähigkeit von Computer Vision zu nutzen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind, was sie zu einem wertvollen Werkzeug für Unternehmen macht, die KI-Technologie nutzen möchten.

Website: viso.ai

