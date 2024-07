Unlearn.ai bietet ein KI-gestütztes Tool namens „Digital Twins“ an, das darauf abzielt, die klinische Forschung zu revolutionieren. Das Tool bietet Unterstützung bei klinischen Studien in verschiedenen medizinischen Bereichen, von den Neurowissenschaften über die Immunologie bis hin zu Stoffwechselerkrankungen. Digitale Zwillinge sind im Wesentlichen komplexe Modelle, die den potenziellen zukünftigen Gesundheitszustand eines Patienten vorhersagen. Das Tool sammelt die Basisdaten eines Teilnehmers, führt diese gesammelten Daten durch ein KI-Modell, das anhand historischer Daten trainiert wurde, und erstellt den „Digital Twin“. Dieses Tool verfügt über eine doppelte Funktionalität: Es kann einerseits Studien im Frühstadium verbessern, indem es die Möglichkeit verbessert, Behandlungseffekte zu beobachten, ohne mehr Patienten hinzuzufügen, und andererseits Studien im Spätstadium beschleunigen, indem es die Zeit bis zur Einschreibung verkürzt, da weniger Patienten erforderlich sind, um das Gleiche zu erreichen Leistung wie herkömmliche klinische Studiendesigns. Ein weiteres Merkmal von „Digital Twins“ ist die Fähigkeit, in einer randomisierten klinischen Studie Prognosewerte für jeden Patienten bereitzustellen. Dadurch wird die Aussagekraft der Analyse erhöht und gleichzeitig die Leitlinien der US-amerikanischen Food and Drug Administration und der Europäischen Arzneimittel-Agentur eingehalten. Diese Patienten-„Zwillinge“ werden insbesondere in TwinRCTs verwendet, d. h. hochleistungsfähigen Studien mit kleineren Kontrollgruppen, wodurch die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass Patienten die experimentelle Behandlung erhalten. Dieses Tool stellt eine innovative und wichtige Hilfe bei klinischen Studien und der Bereitstellung personalisierter Medizin dar.

Website: unlearn.ai

