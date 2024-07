Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

TransLinguist ist eine fortschrittliche Plattform, die mehrsprachige Remote- und Hybridkommunikation für eine Vielzahl von Veranstaltungen ermöglicht, darunter Webinare, Konferenzen, Schulungen, Townhalls und Workshops. Es zeichnet sich vor allem durch seine mehrsprachigen Echtzeit-Übersetzungsfähigkeiten aus und ist damit ein ideales Tool für Unternehmen, die globale Reichweite und Inklusivität anstreben. TransLinguist bietet neben anderen umfassenden Lösungen Video-Ferndolmetschen, Live-Untertitel und Untertitel, Gebärdensprachdolmetschen und die eigens entwickelte TransLinguist Speech AI. Die Plattform bietet außerdem ein breites Spektrum an sprachbezogenen Dienstleistungen, darunter Übersetzungen, Transkreation, Transkription, Untertitel und Untertitel, Bearbeitung und Korrekturlesen sowie Nachbearbeitung maschineller Übersetzungen, Voiceover, Web- und App-Lokalisierung usw. TransLinguist bedient eine Vielzahl von Branchen, darunter Regierung/NGO, Finanzen, Reisen und Gastgewerbe, E-Learning und Bildung, Ingenieurwesen und IT und mehr. Die Plattform unterstreicht einen starken Fokus auf Datensicherheit und verspricht ihren Benutzern eine sichere Umgebung. Benutzer haben nach dem Wechsel zu TransLinguist von einer Steigerung des Publikumsengagements und bemerkenswerten Kosteneinsparungen berichtet. Insgesamt versucht TransLinguist, Sprachbarrieren auf benutzerfreundliche Weise zu überwinden und so den Weg für eine effektive globale Kommunikation zu ebnen.

Website: translinguist.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit TransLinguist verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.