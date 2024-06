Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

The Spoon bietet tägliche Analysen und Berichte über die Food-Tech-Revolution. Wir sprechen mit den Innovatoren, Disruptoren und Schöpfern, die dabei helfen, Essen, Kochen und die Küche neu zu erfinden, und bringen diese Gespräche in Form von Interviews, tiefgreifenden Analysen, Podcasts und Videos zu Ihnen. The Spoon ist eine Schwesterseite des Smart Kitchen Summit, dem führenden Gipfeltreffen für Führungskräfte, das Führungskräfte aus der Lebensmittel-, Haushaltsgeräte-, Einzelhandels- und Küchenbranche zusammenbringt, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten.

Website: thespoon.tech

