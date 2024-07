Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Verbessern Sie Ihre Erfahrung mit der Desktop-App für The Infinite Conversation auf WebCatalog Desktop für Mac, Windows, Linux.

The Infinite Conversation ist ein KI-Tool, das mithilfe maschineller Lerntechnologien einen endlosen Dialog zwischen Werner Herzog und Slavoj iek schafft. Es erzeugt autonom ein Gespräch und simuliert eine intellektuelle Diskussion zwischen diesen beiden Figuren. Anstatt die tatsächlichen Meinungen anderer wiederzugeben, werden die Inhalte vollständig von der KI synthetisiert. Dieses Tool kombiniert Unterhaltung und Technologie, indem es die charakteristischen Sprachmuster und philosophischen Neigungen der beiden Denker nachbildet und den Benutzern ein immersives und einzigartiges Erlebnis beschert. Benutzer können der Konversation über einen in die Plattform eingebetteten Player zuhören, der es ihnen ermöglicht, die Diskussion abzuspielen, anzuhalten und durch sie zu navigieren. Der Zweck des Tools besteht darin, die Fähigkeiten der KI bei der Erzeugung menschenähnlicher Sprache und Gedanken zu veranschaulichen, und zielt nicht darauf ab, Konzepte oder Ideen aus der realen Welt beizutragen oder zu beeinflussen. Es bietet in erster Linie eine fesselnde Gelegenheit, die „Halluzinationen“ einer Maschine zu genießen, die Dialoge nachbildet, die auf diskreten und unterschiedlichen Denkschulen basieren.

Website: infiniteconversation.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit The Infinite Conversation verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.