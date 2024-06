Testsigma ist eine leistungsstarke Open-Source-Testautomatisierungsplattform, die sofort einsatzbereit ist und die Erstellung von Tests für Web-Apps, mobile Apps und APIs in nur wenigen Minuten ermöglicht. Die vollständige Plattform von Testsigma vereint alle Funktionen eines herkömmlichen, fragmentierten Test-Stacks. - Melden Sie sich ohne Einrichtung direkt in der Cloud an oder stellen Sie sie lokal mit dem Docker-Image bereit. - Erstellen Sie Testskripte in einfachem Englisch oder zeichnen Sie Benutzeraktionen auf, die automatisch in bearbeitbare Schritte umgewandelt werden. - Führen Sie Infra-less-Tests direkt in der Cloud in verschiedenen Browsern aus Geräte – Überprüfen Sie schrittweise Ergebnisse und detaillierte Berichte, die direkt nach Ihrer Ausführung erstellt werden – KI behebt automatisch instabile Elemente und Testschritte, sodass Sie diese nicht warten müssen – Ein-Klick-Integrationen mit Jenkins JIRA, Slack, Trello und mehreren weiteren Tools - Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten unbegrenzt mit Add-ons, die verschiedene Automatisierungsaktionen und Datengeneratoren unterstützen

Website: testsigma.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Testsigma verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.