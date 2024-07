Transkriptionssoftware - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Transkriptionssoftware wandelt Audiodaten aus Interviews, Gesprächen, Diktaten, Videoaufnahmen und mehr automatisch in Text um. Diese Tools nutzen Technologien wie die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und maschinelles Lernen für die Transkription, wobei einige zur Verbesserung der Genauigkeit ein Human-in-the-Loop-Modell (HITL) verwenden. Im Gegensatz zu Spracherkennungssoftware, die APIs oder Webdienste für die Integration in Websites oder andere Anwendungen bereitstellt, bietet Transkriptionssoftware eine benutzerfreundliche eigenständige Plattform für die Konvertierung von Sprache in Text (STT). Benutzer können Audiodateien zur Transkription auf diese Plattformen hochladen oder Sprache direkt in die Software diktieren. Einige Tools unterstützen auch die Live-Transkription von Videomaterial. Zu den zusätzlichen Funktionen können API-Integration, gemeinsame Bearbeitung und Analyseberichte zur Transkriptionsleistung und -genauigkeit gehören.