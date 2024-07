Abonnementverwaltungssoftware - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Abonnementverwaltungssoftware unterstützt Unternehmen bei der Verfolgung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Verkauf abonnementbasierter Produkte. Während Software as a Service (SaaS) nach wie vor das am weitesten verbreitete Abonnementmodell ist, bieten immer mehr Unternehmen digitale und sogar physische Produkte über Abonnementmodelle an. Diese Software ist vielseitig und kommt verschiedenen Abteilungen eines abonnementbasierten Unternehmens zugute, insbesondere Vertrieb, Marketing und Buchhaltung. Produkte dieser Kategorie sind entweder als Software-Suiten oder als eigenständige Lösungen erhältlich. Suiten vereinen mehrere Funktionalitäten, wie z. B. Abonnementabrechnungs- und Revenue-Management-Software, in einem Paket. Im Gegensatz dazu bietet eigenständige Software umfassende Funktionen für die Abonnementverwaltung in einem einzigen integrierten System. Darüber hinaus kann Abonnementverwaltungssoftware in andere Systeme wie E-Commerce-Plattformen, Zahlungsgateways und Buchhaltungssoftware integriert werden.