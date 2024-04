Sitzungswiedergabesoftware - Beliebteste Apps

Mithilfe einer Sitzungswiedergabesoftware kann ein Unternehmen die Interaktion eines Benutzers mit einer Website oder einer mobilen App erfassen und visuell überprüfen und so wertvolle Einblicke in seine Erfahrungen gewinnen. Diese Tools enthüllen die Navigationsreise des Benutzers und decken alle Störungen, Fehler oder Momente der Verwirrung auf. Mit diesem Bewusstsein können Unternehmen ihre Websites oder mobilen Schnittstellen verbessern, um ein optimaleres Benutzererlebnis zu gewährleisten. Session-Replay-Software wird in der Regel von User-Experience- und Produktteams genutzt und bietet einen umfassenden Überblick über Benutzerinteraktionen. Marketingteams nutzen diese Tools auch, um zu beobachten, wie Besucher mit ihrem Branding und ihren Botschaften auf Websites oder mobilen Apps interagieren. Sitzungswiedergabesoftware kann ein eigenständiges Produkt sein oder als Funktion in digitale Analysesoftware, A/B-Testtools, Heatmap-Anwendungen oder Analysesoftware für mobile Apps integriert sein.