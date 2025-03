OnMail

Onmail, der neue E -Mail -Service von Edison Mail. Verabschieden Sie sich vom endlosen Strom von Spam und aufdringlichen Anzeigen. Mit Onmail können Sie endlich Ihren Posteingang zurückfordern und ein wirklich sicheres und nahtloses E -Mail -Erlebnis erleben. Onmail ist auch mit all Ihren vorhandenen E -Mail -Diensten kompatibel, einschließlich Google Mail, Outlook, Yahoo Mail, Hotmail und mehr. * Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Posteingang: Sie wählen, wer in Ihren Posteingang eingeht, und haben die volle Kontrolle, unabhängig davon, wer Ihre Adresse hat. Die Kraft der Wahl ist wahre Freiheit. Erklären Sie die Unabhängigkeit aus unerwünschter Post. Von den Pionieren von One-Tap-Abbestellen. * Fortgeschrittene Anti-Tracking-Technologie: Erleben Sie eine integrierte Anti-Tracking-Technologie, die Ihre Botschaften automatisch vor Snoops und Spionagepixeln schützt. Ihre Privatsphäre ist wichtig und Onmail stellt sicher, dass Ihre E -Mails vor neugierigen Augen abgeschirmt sind. * Nahloser Übergang und Modernisierung: Nie war es so einfach, E -Mail -Dienste zu wechseln. Onmail bietet die Möglichkeit, Ihre vorhandenen E -Mail -Konten, einschließlich Google Mail, Yahoo Mail, Outlook und vielem mehr, nahtlos mitzubringen und sie zu modernisieren. Genießen Sie die Vorteile der innovativen Funktionen von Onmail und halten Sie Ihre vertrauten E -Mail -Adressen beibehalten. * Übereinstimmende Kompatibilität: Greifen Sie nahtlos auf Ihre E-Mails auf alle Ihre Geräte zu. Onmail ist für Android, iOS und Web verfügbar, sodass Sie in Verbindung bleiben können, egal wo Sie sich befinden. Synchronisieren Sie mühelos Posteingang, Entwürfe und Kontakte, um ein nahtloses E -Mail -Erlebnis auf allen Plattformen zu gewährleisten. * Aufbauend auf Kontrolle, Privatsphäre und Einfachheit: Onmail basiert auf den Kernstunden für Kontrolle, Privatsphäre und Einfachheit. Es ermöglicht es Ihnen, mehr mit E -Mails zu erreichen. Verabschieden Sie sich von überfüllten Posteingängen und zeitaufwändigem E-Mail-Management. Onmail wurde entwickelt, um Ihre E -Mail -Erfahrung zu optimieren und Ihnen mehr Zeit für das zu geben, was am wichtigsten ist. * Spitzendes E-Mail-Expertise: Onmail ist der klügste und einzige E-Mail-Service, der einen nahtlosen Übergang zu einem modernen Posteingang bietet. Unser Team von E -Mail -Experten hat eine intuitive Oberfläche und leistungsstarke Funktionen hergestellt, um Ihre Produktivität zu verbessern. Schneiden Sie die Zeit, die Sie für E -Mails in zwei Hälften verbringen, mit dem E -Mail -Service mit Sorgfalt durch tatsächliche E -Mail -Experten. * Privatsphäre nach Design: Privatsphäre steht Onmails Versprechen an unsere Benutzer. Ihre persönlichen Daten wie Ihre Name oder Ihre E -Mail -Adresse werden nie freigegeben. Wir priorisieren die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten. Darüber hinaus bietet Onmail die Möglichkeit, sich der Teilnahme an unseren anonymisierten Edison Trends Research über das Einstellungsmenü zu entscheiden. Erleben Sie die Zukunft der E -Mail mit Onmail. Übernehmen Sie den Posteingang, schützen Sie Ihre Privatsphäre und vereinfachen Sie Ihr E -Mail -Management. Treten Sie der Revolution der E -Mail -Dienste bei, die Ihre Kontrolle und Sicherheit wirklich priorisieren. Holen Sie sich noch heute die Onmail -E -Mail -App für Android in die Hände!