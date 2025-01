E-Mail-Marketing-Software - Beliebteste Apps - Palästinensische Autonomiegebiete

Levitate

Levitate wurde 2017 vom ShareFile-Erfinder Jesse Lipson gegründet und hilft kleinen Unternehmen, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können: Beziehungen aufzubauen. Levitate ist ein Marketingtool zur Kontaktpflege, das kleinen Unternehmen dabei helfen soll, authentische Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Die Plattform von Levitate ermöglicht es Benutzern, persönliche E-Mails in großem Umfang zu versenden, per Textnachricht mit Kunden in Kontakt zu bleiben, Umfragen zu versenden, Besprechungen zu planen, sich wichtige Fakten über ihre Kontakte zu merken und Geschäftsziele mit einem personalisierten Ansatz zu erreichen – alles mit einem engagierten Marketing-Coach an ihrer Seite Seite.