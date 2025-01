Digitale Wegfindungssoftware - Beliebteste Apps - Russland

Wemap

getwemap.com

Wemap bietet eine Komplettlösung zum Importieren Ihrer Inhalte (Sehenswürdigkeiten, Ereignisse) in eine Karte, zur zuverlässigen Bereitstellung in großem Maßstab und zur Präsentation für Ihre Benutzer in einem ansprechenden und sorgfältig gestalteten Benutzererlebnis. Die Verwendung von Wemap bietet zahlreiche Vorteile gegenüber „eigenen“ Lösungen, darunter eine schnellere Markteinführung, geringere Wartungskosten und das beste Benutzererlebnis für alle Geräte. All dies können Sie erreichen und behalten gleichzeitig die volle Kontrolle über Ihre Inhalte und deren Erscheinungsbild. Wemap nutzt einzigartige Technologie, um Ihr Publikum mit Karten und Augmented Reality anzuleiten und zu inspirieren. Von einer manuellen Karte bis hin zu unbegrenzten Karten im industriellen Maßstab mit mehreren Anwendungen bietet die Wemap-Plattform alles, was Sie brauchen.