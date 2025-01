Digitale Verkaufsraumsoftware - Beliebteste Apps - Russland

Showpad

Showpad ist das weltweit führende Enablement Operating System (eOS™), das Vertriebs- und Marketingteams auf wirkungsvolle Käuferinteraktionen ausrichtet und gleichzeitig die erforderlichen Erkenntnisse generiert, um die Konversionsraten kontinuierlich zu verbessern. Die Auswirkung auf das Endergebnis: Mit Showpad schließen Verkäufer schneller mehr Geschäfte ab. Die zentrale Vertriebs-Content-Management-Engine von Showpad ermöglicht es Umsatzteams, einen kuratierten One-Stop-Shop zu schaffen, um wirkungsvolle Inhalte in großem Maßstab zu finden, zu verwalten und zu verteilen. Für Vermarkter richtet Showpad Teams auf die neuesten markenbezogenen Inhalte mit der richtigen Governance aus, um die Akzeptanz von Inhalten zu verbessern, und liefert Einblicke in den Bottom-of-Funnel, damit Teams mehr in die richtigen Inhalte investieren können. Enablement-Praktiker nutzen die Plattform, um die funktionsübergreifende Ausrichtung voranzutreiben und skalierbare, gezielte Schulungskampagnen zu entwickeln. Verkäufer haben Zugriff auf alle richtigen Ressourcen, um sich als vertrauenswürdige Berater der heutigen Einkaufsteams zu positionieren. Einkaufsteams profitieren von Verkäufern, die besser darauf vorbereitet sind, ihre individuellen Herausforderungen zu verstehen und sie mit der richtigen Lösung in ihrem Portfolio zu verbinden. Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen aller Größen und Reifegrade in mehr als 50 Ländern unterstützt Showpad die strategische Ausrichtung und Effizienz aller Umsatzteams. Von KMU bis hin zu Unternehmensmarken wie Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson und Coca-Cola EuroPacific Partners ist Showpad ein bewährter Umsatzbeschleuniger. Showpad hat zwei Hauptsitze in Chicago, IL und Gent, Belgien und wird von einer vielfältigen globalen Belegschaft angetrieben.