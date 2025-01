DRP-Plattformen (Digital Risk Protection). - Beliebteste Apps - Guinea

Recorded Future

recordedfuture.com

Recorded Future ist das weltweit größte Threat-Intelligence-Unternehmen. Die Intelligence Cloud von Recorded Future bietet End-to-End-Informationen über Gegner, Infrastruktur und Ziele hinweg. Durch die Indizierung des Internets im offenen Web, im Dark Web und in technischen Quellen bietet Recorded Future in Echtzeit Einblick in eine wachsende Angriffsfläche und Bedrohungslandschaft und ermöglicht es Kunden, schnell und sicher zu handeln, um Risiken zu reduzieren und das Geschäft sicher voranzutreiben. Recorded Future hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen arbeitet mit über 1.800 Unternehmen und Regierungsorganisationen in mehr als 75 Ländern zusammen, um unvoreingenommene und umsetzbare Informationen in Echtzeit bereitzustellen. Erfahren Sie mehr unter recordfuture.com.