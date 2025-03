DevOps-Plattformen - Beliebteste Apps - Vereinigte Staaten

Appcircle

appcircle.io

Appcircle ist ein mobiles CI/CD-Tool, das die Entwicklung mobiler Apps mit einer Plattform vereinfacht, die das Erstellen, Testen und Bereitstellen automatisiert. Unser Tool unterstützt gängige Frameworks, von React Native bis Objective-C/Swift, und lässt sich in Dienste von Drittanbietern wie Firebase und Amazon S3 integrieren. Automatisieren Sie wichtige Vorgänge wie iOS- und Android-Code-Signierung und führen Sie Tests mit sofortigen Ergebnissen durch. Verteilen Sie Ihre Apps zum Testen an einzelne Tester und Teams und stellen Sie sie in App-Stores bereit, einschließlich unseres eigenen Appcircle Enterprise App Store. Verwandeln Sie Mobile DevOps in Mobile „NoOps“ und schließen Sie sich den vielen Entwicklern an, die noch heute zu Appcircle gewechselt sind!