Software zur Benachrichtigung bei Datenschutzverletzungen - Beliebteste Apps

ComplyCloud ist die einzige Software, die Sie benötigen, um die Einhaltung von Datenschutz und IT-Sicherheit sicherzustellen. Es kombiniert Rechts- und IT-Expertise mit Software, um Ihr gesamtes Compliance-Management zu automatisieren und Ihnen die obligatorische Dokumentationsausgabe bereitzustellen. Sie können sich darauf freuen, mehr Zeit dort zu verbringen, wo es für Ihr Unternehmen wichtig ist, da Ihnen die Plattform bis zu 80 % Ihres Compliance-Arbeitsaufwands erspart. Sie haben einen kombinierten DSGVO- und NIS2-Experten und Projektmanager zur Hand. Damit ist alles enthalten, was Sie für die DSGVO- und NIS2-Konformität benötigen, einfach zu implementieren, intuitiv und automatisiert. Die Software wird von EU-Datenschutzanwälten und IT-Sicherheitsexperten entwickelt und auf dem neuesten Stand gehalten. Im Gegensatz zu jeder anderen Lösung kombiniert ComplyCloud Compliance-Software mit juristischem Fachwissen, wodurch Sie als Kunde rechtliches Wissen, Beratung und Unterstützung erhalten. All dies ist das Ergebnis ihres gemeinsamen Kampfes für das Recht auf Privatsphäre. Sie wünscht sich eine Welt, in der Compliance für alle leicht zu erreichen, fair und transparent ist. Deshalb zielt es darauf ab, Organisationen in die Lage zu versetzen, personenbezogene Daten und Infrastruktur kosten- und zeiteffizient zu schützen. Das ist nicht „nur“ gut für die Organisationen, sondern auch für die Gesellschaft und die Demokratie.