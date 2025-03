Usercentrics

Usercentrics ist ein weltweiter Marktführer im Bereich Consent Management Platforms (CMP). Es ermöglicht Unternehmen, Benutzereinwilligungen auf Websites und Apps zu sammeln, zu signalisieren, zu verwalten und zu dokumentieren, um die Einhaltung globaler Datenschutzbestimmungen wie DSGVO, ePrivacy, Digital Markets Act, CCPA/CPRA und mehr zu erreichen. All dies ermöglicht gleichzeitig hohe Zustimmungsraten und den Aufbau von Vertrauen bei den Kunden. Usercentrics CMP lässt sich nahtlos in den Google Consent Mode und das TCF 2.2 integrieren und ermöglicht Ihnen die Durchführung und Anzeige von Werbekampagnen in der EU/EWR und im Vereinigten Königreich. Die Einhaltung der Google-Anforderungen an Publisher und Werbetreibende trägt dazu bei, eine unterbrechungsfreie Anzeige Ihrer Anzeigen, Conversion-Tracking und Analyseoptimierung sicherzustellen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Datenschutz und datengesteuertem Geschäft zu schaffen und bietet Lösungen für Unternehmen jeder Größe. Cookiebot CMP ist seine Plug-and-Play-Einwilligungslösung, sein App CMP verwaltet die Benutzereinwilligung in mobilen Apps und Usercentrics CMP bedient Unternehmen mit unternehmensspezifischen Anforderungen zur Vereinheitlichung von Einwilligungen und Daten von der Erfassung bis zur Verarbeitung. Der Usercentrics Preference Manager ermöglicht die reibungslose Erfassung und Verwaltung der Präferenzen und Marketingberechtigungen der Benutzer und gibt ihnen gleichzeitig die volle Kontrolle. Usercentrics unterstützt Kunden wie Daimler, ING und Telefónica bei der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen, ist in mehr als 180 Ländern mit über 3.000 Partnern aktiv und wickelt jeden Monat mehr als 6,7 Milliarden Einwilligungen ab.