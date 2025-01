Content-Marketing-Software - Beliebteste Apps - Polen

Consensus

Consensus ist die intelligente Demo-Automatisierungsplattform, die von den weltweit führenden Unternehmen verwendet wird, um den Vorverkauf zu skalieren, ihre Vertriebsteams zu verstärken und das Kauferlebnis zu verbessern. Vorverkaufs- und technische Vertriebsteams automatisieren sich wiederholende Produktdemos, sodass sie diese Zeit für höherwertige Aktivitäten nutzen können. Käufer erhalten ein besseres Erlebnis – eines, das sie mit digitalen, interaktiven und On-Demand-Videodemos anleitet, die auf das zugeschnitten sind, was sie sehen möchten. Dies deckt Stakeholder automatisch auf und eliminiert unqualifizierte Demos, was wiederum die Verkaufszyklen drastisch um 29 % bis zu 68 % verkürzt und die Abschlussquoten um bis zu 44 % verbessert. So funktioniert es: – Vertriebsmitarbeiter senden einen Demo-Link an Kunden – Kunden wählen die Themen aus, die ihnen am wichtigsten sind – Consensus erstellt aus dieser Auswahl eine benutzerdefinierte Demo und fügt unterstützende Inhalte für jedes Thema hinzu (von Vertriebsmitarbeitern vorab ausgewählt) – Kunden teilen die Demo-Verbindung mit anderen Stakeholdern – Vertriebsmitarbeiter erhalten Berichte über jede Ansicht, jede Freigabe und die Prioritäten aller Stakeholder – und jetzt kennt der Vertriebsmitarbeiter alle Personen, die an der Kaufentscheidung beteiligt sind. Käufer sind besser informiert und selbstbewusster, was es viel einfacher macht, Werbung zu machen und für sie zu verkaufen der Repräsentant.