Barcode-Software - Beliebteste Apps

Mit Barcode-Software werden maschinenlesbare Codes in Form verschiedener Zahlen und paralleler Linien unterschiedlicher Breite generiert. Diese Tools verfügen über die Funktionalität, diese Daten – den Barcode – auf Produkte zu drucken. Durch die Integration von Scannern können Barcodes gescannt und gelesen werden. Diese Tools bieten Vorlagen, sodass Benutzer ihren Barcode in der Vorlage drucken können, die für ihr Unternehmen am besten geeignet ist. Verschiedene Branchen und Länder verwenden diese unterschiedlichen Vorlagen, um die Barcodes zu drucken, die ihren spezifischen Zwecken entsprechen. Barcode-Tools lassen sich in die Bestandsverwaltungssoftware integrieren, um beim Scannen des Barcodes den Überblick über Informationen wie Lagerbestände, Produktstandorte und Rohstoffe zu behalten. Durch die Automatisierung des Dateneingabeprozesses durch Scannen der Barcodes eliminieren diese Tools das Risiko menschlicher Fehler bei der manuellen Dateneingabe. Barcodes werden normalerweise gescannt, wenn ein Produkt verkauft oder von einem Ort an einen anderen versendet wird. Diese Informationen sind besonders nützlich für Unternehmen in Branchen wie dem verarbeitenden Gewerbe und dem E-Commerce. Diese Software verfügt manchmal über Funktionen zum Generieren/Scannen von RFID-Tags (Radiofrequenzidentifikation), um Inventar und andere Vermögenswerte zu verwalten und zu verfolgen.