Affiliate-Marketing-Software - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

CJ

cj.com

CJ Affiliate ist das weltweit größte Affiliate-Netzwerk. Mit über 20 Jahren Erfahrung ist CJ Affiliate der vertrauenswürdigste und etablierteste Name im Affiliate-Marketing mit einer Erfolgsbilanz bei der kontinuierlichen Förderung intelligenten Wachstums für unsere Kunden. Als Teil der Publicis Groupe, die mit Publicis Media zusammenarbeitet, nutzt CJ beispiellose Daten, um einen wirklich kundenorientierten Ansatz für das Affiliate-Marketing voranzutreiben. CJ erreicht monatlich mehr als 1 Milliarde digitale Verbraucher in über 240 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt. CJ arbeitet mit der größten Konzentration der IR-Top-1000-Einzelhändler zusammen, und die Kunden von CJ erzielen doppelt so hohe Online-Verkäufe wie der nächstnächste Affiliate-Anbieter. CJ fördert beständiges Wachstum und Rentabilität für Kunden durch hochwertige Partnerschaften mit dem erstklassigen, kuratierten und transparenten Partnernetzwerk von CJ. CJ bietet modernste Tools und Technologien zur einfachen Erstellung flexibler Vergütungsmodelle und zur Überwachung der Programmleistung. umfangreiche Verbraucher-, Kanal- und Kategoriedaten, die verborgene Werte aufdecken, um intelligentes Wachstum und Wettbewerbsvorteile zu ermöglichen; und kompetente, leidenschaftliche Menschen, die allen Kunden bei allem, was sie tun, Erfahrung, hochwertige Erkenntnisse, Strategien und Best Practices einbringen.