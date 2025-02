Buchhaltungssoftware - Beliebteste Apps - El Salvador

Xero

xero.com

Xero ist ein neuseeländisches domiziertes öffentliches Technologieunternehmen, das an der australischen Börse aufgeführt ist. Xero ist eine Cloud-basierte Buchhaltungssoftwareplattform für kleine und mittlere Unternehmen. Das Unternehmen hat drei Büros in Neuseeland (Wellington, Auckland und Napier), sechs Büros in Australien (Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane und Perth), drei Büros in Großbritannien (London, Manchester und Milton Keynes), drei Büros Büros in den Vereinigten Staaten (Denver, San Francisco und New York) sowie Büros in Kanada, Singapur, Hongkong und South Africa.xero basieren auf der Software als SaaS -Modell (SaaS) und per Abonnement, abonniertes Abonnement (Abonnement), basierend über die Art und Anzahl der vom Abonnenten verwalteten Unternehmensunternehmen. Die Produkte werden in über 180 Ländern verwendet.