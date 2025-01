Kontobasierte Software für Web- und Content-Erlebnisse - Beliebteste Apps - Pakistan

xiQ

xiqinc.com

Die Personality-driven Sales and Marketing Platform™ von xiQ kombiniert Neurowissenschaften, Psychologie und KI, um die Denkweise der Käufer und die Faktoren zu verstehen, die ihre Kaufentscheidungen beeinflussen. Unsere preisgekrönte, proprietäre KI-Plattform stellt Ihrem Team Einblicke in die Persönlichkeit, umfassende Kontoinformationen und kuratierte Inhalte in Echtzeit zur Verfügung, damit es Vertrauen aufbauen und Geschäfte schneller abschließen kann. ​Unsere großen Unternehmenskunden haben ihre Zielgruppen im Vergleich zu herkömmlichen Marketingkanälen zehnmal besser angesprochen, Tausende Stunden Recherchezeit eingespart und bis zu 24 % höhere Abschlussgewinnraten erzielt. ​​Hauptfunktionen der proprietären KI-gestützten Plattform von xiQ: ​* Persönlichkeitsbasierte Erkenntnisse für One-to-One-Sales-Playbooks ​* SmartSourced Content™, der das 10-fache Engagement fördert​* Absichtsdaten von Erstanbietern und erweiterte Analysen zur Individualisierung jeder Interaktion​ * Instasites (Microsites für individuelle Erlebnisse) ​* Umfassende All-in-One-Unternehmensprofile, die in Sekundenschnelle zusammengestellt werden ​* Verkaufsauslöser und Echtzeitbenachrichtigungen direkt in Ihren Posteingang ​* Outlook, Salesforce, MS Teams und Social-Media-Integration Erleben Sie xiQ auf xiQinc.com.