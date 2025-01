A/B-Testsoftware - Beliebteste Apps - Russland

Webtrends Optimize

Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Online-Conversions zu steigern und ermöglichen so uneingeschränktes Experimentieren. Mit unserem einfachen Ansatz und marktführender Technologie verbessern wir digitale Erlebnisse mit stets absoluter Kundenorientierung. Unsere Technologie wurde im Jahr 2000 entwickelt und war die erste Test- und Targeting-Lösung auf dem Markt. Seitdem ist die Plattform exponentiell gewachsen, und seit der Übernahme von Webtrends Optimize im August 2018 durch die in Großbritannien ansässige Accelerate Group Ltd. ist alles, was wir tun, darauf ausgerichtet, eine Rendite für die Investition des Kunden zu erzielen. Dies wird in jedem von uns durchgeführten Test gemessen und berichtet. Wir verfügen über eine umfassende Palette an Test-, Analyse- und Personalisierungstools und -funktionen. Einschließlich AB-, ABN-, MVT- und Split-Tests, Social-Proof- und Produktempfehlungs-Engines, Exit-Intent-Overlays und eine Vielzahl anderer Tools. Client- oder serverseitige Tests sind verfügbar und eine Auswahl an SDKs für die Optimierung mobiler Apps.