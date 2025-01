A/B-Testsoftware - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

Plerdy

plerdy.com

Plerdy CRO-, SEO- und A/B-Testtools – Eine umfassende Suite zur Steigerung der Konvertierung, Verbesserung der Benutzererfahrung und Optimierung der Leistung Ihres Online-Shops. 🚀 A/B-Testtool Wir stellen das kostenlose A/B-Testtool von Plerdy vor – sorgfältig entwickelt für E-Commerce- und Online-Unternehmen, die darauf abzielen, die Benutzererfahrung und Konvertierungen zu verbessern. Richten Sie ganz einfach A/B-Tests ein, führen Sie sie aus und analysieren Sie sie, um datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Erleben Sie Ergebnisse in Echtzeit und leiten Sie umsetzbare Erkenntnisse zur Optimierung Ihrer Website ab. 🌟 Anwendungsfälle – https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Website mit Plerdy. Von der Traffic-Quellenanalyse über die Verfolgung der Scrolltiefe bis hin zur Identifizierung der interaktivsten Elemente auf Ihrer Website und bei Usability-Problemen – Plerdy ist Ihre Komplettlösung. 🔥 Heatmaps Stärken Sie Ihre Strategie mit den dynamischen Heatmaps von Plerdy. Erfassen Sie Benutzerverhalten in Echtzeit, einschließlich Scrolltiefe, Cursorbewegung, Textauswahl und mehr. Teilen Sie Daten nach Verkehrsquellen oder Geräten auf und treffen Sie fundierte Entscheidungen, um die Benutzerfreundlichkeit und das Engagement zu verbessern. 💬 Pop-up-Formulare und NPS Nutzen Sie die vielseitigen Pop-up-Formulare von Plerdy, um Feedback zu erfassen, Kunden zu informieren oder Leads zu sammeln. Passen Sie Ihre Nachrichten mit über 25 Anpassungsoptionen an bestimmte Zielgruppensegmente an und optimieren Sie das Engagement. 🔍 SEO ​​Checker Steigern Sie Ihre SEO ohne Auswirkungen auf die Seitenlast. Der SEO Checker von Plerdy bietet tägliche automatisierte Analysen, detaillierte Berichte und Erkenntnisse basierend auf dem Google Mobile-First-Indexalgorithmus, um die Sichtbarkeit und Leistung Ihrer Website zu verbessern. 🎥 Sitzungswiederholung Tauchen Sie mit der Sitzungswiederholung von Plerdy tief in die Navigationsmuster der Benutzer ein. Segmentieren Sie Aufzeichnungen nach Verkehrskanälen oder Geräten, taggen Sie Videos und decken Sie verborgene Erkenntnisse auf, um die User Journey zu optimieren. 📊 Konversionsrate und Ereignisse Verpassen Sie nie wieder ein Ereignis mit der automatisierten Nachverfolgung von Plerdy. Erstellen Sie Conversion-Trichter, analysieren Sie die Drop-off-Punkte der Benutzer und optimieren Sie die Journey, um die Conversions zu steigern. 💼 Verkaufsleistung (E-Commerce-Tracking) Verbessern Sie Ihre E-Commerce-Strategie mit den Einblicken in die Verkaufsleistung von Plerdy. Analysieren Sie Produktinteraktionen, decken Sie fehlerhafte Artikel auf und passen Sie Ihre Angebote an, um Umsatz und Rentabilität zu maximieren. 🛠 Anpassung und Integration Plerdy lässt sich leicht anpassen und lässt sich nahtlos in Ihr bestehendes Ökosystem integrieren, wodurch ein reibungsloser und effizienter Optimierungsprozess gewährleistet wird. Begeben Sie sich mit Plerdy auf eine Reise nahtloser Optimierungen und erhöhter Leistung. Ihr Weg zu verbesserten Conversions, Benutzererfahrung und SEO ist nur einen Klick entfernt. Entdecken, experimentieren und Excel! ✨