3D-Modellierungssoftware - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

TilesView

tilesview.ai

Tilesview ist eine KI-basierte Software, die Kunden dabei unterstützt, das ideale Design für ihre Räume zu erstellen. Es zeigt eine 3D-Ansicht eines beliebigen Raums mit ausgewählten Kacheln. Es bietet eine große Auswahl an Raumvorschauen in verschiedenen Kategorien. Für das beste Firmen-Branding können Kunden ihr Firmenlogo verwenden, während sie Raumvorschauen erstellen oder erstellen. Die Integration von TilesView in eine Website ist einfach und bietet Kunden ein zusätzliches Tool, um Entscheidungen über die Produkte der Kunden zu treffen. Seine Technologie ermöglicht das einfache Hochladen von Fliesendesigns, um das Produktportfolio der Kunden für die Kundenpräsentation zu erweitern. Es unterstützt den Kunden dabei, verschiedene Layouts und Muster zu erstellen, um seine Lieblingsdesigns zu erstellen, indem es eine Vorschau erstellt. Mischen Sie einfach zwei oder mehr Fliesen miteinander. In der Raumvorschau können Kunden eine glänzende Fliese als matte Oberfläche betrachten, so dass Kunden ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Speichern Sie Raumvorschauen als Bilder oder PDFs und teilen Sie sie in sozialen Medien.