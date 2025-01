3D-Modellierungssoftware - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

Ready Player Me

readyplayer.me

Ready Player Me ist eine spielübergreifende Avatar-Plattform für das Metaversum. Sie können damit einen 3D-Avatar mit einem Selfie erstellen und ihn in über 600 kompatiblen Apps und Spielen verwenden. Sie können virtuelle Welten in VRChat erkunden, an Meetings in MeetinVR teilnehmen oder mit LIV zu Ihren Fans streamen – alles mit Ihrem persönlichen Avatar, der Sie in virtuellen Welten repräsentiert. Jeder Entwickler kann Ready Player Me mithilfe unseres kostenlosen Avatar-SDK in seine Apps und Spiele integrieren. Es ist mit Unity und Unreal Engine kompatibel und funktioniert hervorragend auf Web-, Mobil- und Desktop-Plattformen.