3D-Modellierungssoftware - Beliebteste Apps - Mosambik

Ready Player Me

readyplayer.me

Ready Player Me ist eine spielübergreifende Avatar-Plattform für das Metaversum. Sie können damit einen 3D-Avatar mit einem Selfie erstellen und ihn in über 600 kompatiblen Apps und Spielen verwenden. Sie können virtuelle Welten in VRChat erkunden, an Meetings in MeetinVR teilnehmen oder mit LIV zu ...