Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

SwapSurprise.ai ist ein Tool, das Cookiebot nutzt, um Websitebesitzern die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Verwendung von Cookies, zu ermöglichen. Es bietet eine umfassende Einwilligungsverwaltungslösung, die es Benutzern ermöglicht, ihre Cookie-Einstellungen zu personalisieren. Das Tool kategorisiert Cookies in notwendige, Präferenz-, Statistik- und Marketing-Cookies und stellt detaillierte Informationen zu jeder Kategorie bereit. Notwendige Cookies sind für die Grundfunktionalität der Website unerlässlich, während Präferenz-Cookies benutzerspezifische Einstellungen speichern. Statistik-Cookies werden verwendet, um anonymisierte Daten über Besucherinteraktionen zu sammeln und Website-Besitzern dabei zu helfen, das Benutzerverhalten zu verstehen. Marketing-Cookies verfolgen Besucher über Websites hinweg, um relevante und ansprechende Anzeigen anzuzeigen. SwapSurprise.ai ist außerdem in Shopify integriert und ermöglicht sichere Checkout- und Zahlungsfunktionen. Es umfasst verschiedene Cookies im Zusammenhang mit sicheren Transaktionen und der Speicherung von Kundenanmeldeinformationen. Darüber hinaus bietet das Tool eine domänenübergreifende Einwilligungsverwaltung, sodass Benutzer ihre Einwilligungspräferenzen auf mehrere Domänen anwenden können. Mithilfe der bereitgestellten Cookie-Erklärung und Einwilligungs-ID können Benutzer ihre Einwilligung einfach verfolgen und verwalten und so Transparenz und Kontrolle über ihre Daten gewährleisten. SwapSurprise.ai hilft Website-Eigentümern dabei, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Privatsphäre und Präferenzen der Benutzer zu respektieren. Bitte beachten Sie, dass die im Originaltext genannten spezifischen Details und Zahlen weggelassen wurden, um mögliche Ungenauigkeiten zu vermeiden.

Website: swapsurprise.ai

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit SwapSurprise.ai verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.