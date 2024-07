Spottabl ist ein KI-gestütztes Tool, das Arbeitgeber mit erfahrenen Personalvermittlern und Agenturen verbindet, um den Einstellungsprozess für schnell wachsende Startups und Unternehmen zu optimieren. Mit einem Netzwerk von über 5.000 spezialisierten Personalvermittlern bietet Spottabl Zugang zu einem Pool geprüfter und für Vorstellungsgespräche bereiter Kandidaten und verkürzt so die Zeit, die für die Besetzung offener Stellen benötigt wird, erheblich. Die Plattform bietet mehrere Funktionen zur Verbesserung des Rekrutierungsprozesses. Es empfiehlt Personalvermittlern relevante Stellenangebote auf der Grundlage ihres aktiven Talentnetzwerks und ihrer Spezialisierungen und hilft ihnen so, kontinuierliche Geschäftsmöglichkeiten zu finden. Personalvermittler können 360-Grad-Stellenbeschreibungen einsehen, die einen umfassenden Überblick über die Stelle bieten, einschließlich Unternehmenspräsentation und Stellenbeschreibungen. Die KI-gestützte Profilerkennung von Spottabl ermöglicht es Personalvermittlern, relevante Talente aus ihrem eigenen privaten Pool zu finden. Das Social-Sourcing-Tool der Plattform ermöglicht eine schnelle und effiziente Talentsuche. Personalvermittler sind mit den notwendigen Informationen und Tools ausgestattet, um Kandidaten zu qualifizieren und für Vorstellungsgespräche bereitzustellen, was die Chancen auf erfolgreiche Vermittlungen erhöht. Darüber hinaus übermitteln die intelligenten Nudges und Systemintegrationen von Spottabl Kandidaten automatisch an das Applicant Tracking System (ATS) des Kunden, wodurch manuelle Nachverfolgungen überflüssig werden. Personalvermittler können sich bei Spottabl anmelden, ihr Spezialistenprofil erstellen und ihre Sourcing-Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die Plattform maximiert die Verdienstmöglichkeiten und sorgt durch Erfolgshonorare für Transparenz. Insgesamt bietet Spottabl Personalvermittlern eine optimierte und effiziente Möglichkeit, mit Arbeitgebern in Kontakt zu treten und die richtigen Talente für ihre Stellen zu finden, was letztendlich den Einstellungsprozess für alle Beteiligten verbessert.

Website: spottabl.com

