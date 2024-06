Eine Plattform für alle Ihre Anforderungen an die Videoerstellung. Verändern Sie Ihre Kommunikation mit der Leistungsfähigkeit von Videos. Erstellen Sie mit den Apps und Diensten von Shootsta kostengünstig und skalierbar hochwertige Inhalte. Besuchen Sie Shootsta.com. Hochwertige Videoinhalte in großem Maßstab. Erstellen Sie einfach, schnell und kostengünstig professionelle Videos in Ihrem gesamten Unternehmen mit Shootsta Pro – einer Video-Abonnementlösung, die Ihren wachsenden Videoanforderungen gerecht wird. Wir stärken Sie mit unserem Postproduktionsservice. Wir stärken Teams auf der ganzen Welt mit unserem Postproduktionsservice. Wir stellen Ihnen die Technologie, die Ausbildung und die professionellen Dienstleistungen zur Verfügung, um Ihren Videoproduktionsprozess zu vereinfachen. Unser einzigartiges Geschäftsmodell ermöglicht es Ihnen, hochwertige, markengerechte Videoinhalte in großem Maßstab zu erstellen, die in nur 24 Stunden geteilt werden können. Es ist die perfekte Mischung aus interner und ausgelagerter Videoproduktion. Das ist Video Simplified. Beschleunigen Sie Ihren Verkaufszyklus mit personalisierten Videos. Unsere KI-gestützte App hilft Ihnen, mit der automatisierten Videoerstellung den Überblick zu behalten. Binden Sie Ihre Interessenten in jeder Phase ein. Verschaffen Sie Ihrem Unternehmen in jeder Phase des Verkaufszyklus einen Vorteil. Von der Kontaktaufnahme bis zur Nachverfolgung: Verwenden Sie Videos, um Ihre Pipeline zu beschleunigen, MQLs auf SQLs umzustellen und Geschäfte schneller abzuschließen. Es dauert nur wenige Minuten, ein hochwertiges, personalisiertes Video zu erstellen und es direkt per E-Mail zu teilen. Keine technischen Kenntnisse erforderlich. Sofort teilbare Videonachrichten Verändern Sie die Art und Weise, wie Sie mit Kollegen und Kunden kommunizieren, durch Bildschirmaufzeichnung. Demonstrieren Sie, wie Sie es persönlich tun würden. Erfassen Sie, was auf Ihrem Bildschirm, Ihrer Webcam oder beiden angezeigt wird, in hochwertigen Videos. Zeichnen Sie direkt auf dem Bildschirm, um hervorzuheben, was wirklich wichtig ist. Ihr One-Stop-Shop für alles, was mit Videos zu tun hat. Die Shootsta-Plattform ist das perfekte Tool für Unternehmensteams zum Planen, Erstellen, Zusammenarbeiten, Speichern und Teilen von Videos. Halten Sie alle Ihre Shootsta-Ressourcen und -Technologien zusammen, damit Ihr Team immer auf dem gleichen Stand ist. Hallo, Effizienz.

