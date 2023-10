Scratch ist eine blockbasierte visuelle Programmiersprache und Website, die sich hauptsächlich an Kinder richtet. Benutzer der Website können über eine blockartige Oberfläche Online-Projekte erstellen. Der Dienst wurde vom MIT Media Lab entwickelt, in über 70 Sprachen übersetzt und wird in den meisten Teilen der Welt genutzt. Scratch wird in Horten, Schulen und Hochschulen sowie anderen öffentlichen Wissensinstitutionen gelehrt und eingesetzt. Mit Stand August 2020 zeigen Community-Statistiken auf der offiziellen Website der Sprache mehr als 58 Millionen Projekte, die von über 57 Millionen Benutzern geteilt wurden, und fast 48 Millionen monatliche Website-Besuche. Scratch hat seinen Namen von einer Technik namens „Scratching“, die von Diskjockeys verwendet wird Schallplatten werden zusammengesteckt und auf einem Plattenspieler manipuliert, um verschiedene Soundeffekte und Musik zu erzeugen. Ähnlich wie beim Scratchen können Benutzer auf der Website verschiedene Medien (einschließlich Grafiken, Sound und andere Programme) auf kreative Weise zusammenmischen, indem sie Projekte wie Videospiele und Animationen erstellen und neu mischen.

Website: scratch.mit.edu

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Scratch verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.