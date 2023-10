SCRAIM ist ein komplettes Projektmanagement-SaaS, das auf fortschrittlichen Methoden mit intelligenten Entscheidungsunterstützungsmechanismen basiert. Wir sind die Lösung für ein Problem, das zum ersten Mal bei der Beratung zur Prozessverbesserung auffällt. Unsere Kunden hatten immer wieder die gleichen Probleme, Kunden aus allen Tätigkeitsbereichen. Die Hauptursache war, dass es an Prozessen zur Standardisierung der Best Practices in allen Teams mangelte, was zu Verzögerungen und sogar zum Scheitern von Projekten führte.

Website: scraim.com

