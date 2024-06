Eine einfachere Möglichkeit, Fahrzeugsoftware zu prototypisieren, zu testen und zu erstellen! RemotiveLabs reduziert die Komplexität bei der Entwicklung von Automobilsoftware, erleichtert die Hardware-Abstraktion und bietet im Vergleich zu den Legacy-Tools eine flexiblere Umgebung mit domänenspezifischen Sprachen und festgelegten Prozessen. - Verwenden Sie die Programmiersprache Ihrer Wahl, z.B. Python, Rust, C++, lesen und schreiben Fahrzeugsignaldaten über gRPC-APIs. Verwenden Sie LUA-Skripting, um Signale, die mit benutzerdefinierter Frequenz ausgesendet werden, umzuwandeln (umbenennen, zuordnen, zusammenführen oder synthetisieren). - Erstellen Sie eine Abstraktionsschicht für AAOS, ProtoPie, Unity und ähnliches im erwarteten Format (z. B. COVESA VSS, AAOS-Fahrzeugeigenschaften). - Wir unterstützen gängige Fahrzeugnetzwerkprotokolle wie CAN, FlexRay, LIN und Automotive Ethernet – aktiviert durch .dbc, .xml (fibex), .ldf und .arxml. E2E-Schutzunterstützung ist verfügbar. - Schalten Sie nach links und bauen Sie Ihren eigenen erschwinglichen und fernverfügbaren Prüfstand/Prüfstand, der auf der Hardware Ihrer Wahl läuft (Nvidia Drive, Host Mobility, jedes Docker-basierte/Linux, Raspberry Pi usw.). Wir verfügen über mehrere APIs zur Einbindung in gängige Test-Frameworks wie Jenkins, GitLab usw. Erstellen Sie ganz einfach Testfälle, führen Sie Diagnosen durch und flashen Sie Steuergeräte. RemotiveLabs macht CI und automatisierte Tests einfacher als je zuvor. Es ist kein zusätzlicher Computer erforderlich. Nutzen Sie für die Verbindung einen Laptop mit dem Betriebssystem Ihrer Wahl. Kostenlose Demo verfügbar – keine Anmeldung erforderlich: Experimentieren Sie sofort mit Signalen aus unserem Demo-Fahrzyklus: https://demo.remotivelabs.com/ – Signale anzeigen und wiedergeben (Web-Client/Referenzbibliothek) – Arbeiten Sie mit Signalen und transformieren Sie sie in Android Eigenschaften / VSS – Wenden Sie Ihren eigenen Code an. Produkte auf der RemotiveLabs-Plattform: – RemotiveBroker: Ein Schweizer Taschenmesser für Softwareentwickler, Verwendung als Software-ECU, Datenlogger, Middleware für flexibles Prototyping und Prüfstand-Enabler. Broker-Hardwarelizenz 2.500 Euro / Jahr (läuft auf der Hardware Ihrer Wahl, z. B. Rasberry Pi oder jeder Linux/Docker-basierten HW – Referenzkits hier verfügbar: https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ). - RemotiveCloud: Eine virtuelle RemotiveBroker-Umgebung für die Wiedergabe, Umwandlung und das Streaming von Signalen. Nahtlose und einfache Zusammenarbeit, ohne die Hardware zu berühren. Cloud-Playback-Paket 900 Euro / Jahr.

Website: remotivelabs.com

