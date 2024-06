Perfecto von Perforce ist die vertrauenswürdigste Web- und Mobile-App-Testplattform der Branche. Patchwork-Teststrategien gehören der Vergangenheit an, denn mit Perfecto genießen Benutzer von überall auf der Welt ein nahtloses End-to-End-Testerlebnis. Nutzen Sie die Cloud der Enterprise-Klasse, um Tests auf realen Geräten, virtuellen Geräten oder einer Kombination aus beidem durchzuführen – je nachdem, was Ihren Anforderungen am besten entspricht. Die Fehlererkennung ist schneller als je zuvor und ermöglicht es Benutzern, sie viel früher im Zyklus zu erkennen und zu beheben. Die robusten intelligenten Berichtsfunktionen von Perfecto helfen dabei, Probleme durch Testfehleranalyse und Falsch-Negativ-Filterung schnell zu identifizieren. Automatisieren Sie Tests von Ihrem CI aus und synchronisieren Sie alle Ihre Berichte an einem Ort. Beheben Sie Fehler schnell mit den umfassendsten Testartefakten der Branche. Durch Netzwerkvirtualisierung und Benutzersimulation können Sie wie Ihre Benutzer testen und die Wahrscheinlichkeit entgangener Fehler verringern. Erweitern Sie die Testabdeckung und integrieren Sie sie vollständig in Ihre gesamte Toolchain. Kontinuierliches Testen war dank der unübertroffenen erweiterten Funktionen von Perfecto noch nie so gut möglich, darunter BDD- und codelose Automatisierung, parallele Testausführungen und Bursting-Funktionen, offene Integrationen mit führenden DevOps-Tools und Automatisierungs-Frameworks, CI-Dashboards, Heatmaps, umfangreiche Artefaktsammlung und ML-gesteuert Testanalysen. Revolutionieren Sie Ihre Teststrategie und finden Sie heraus, warum mehr als die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen Perfecto als Testpartner vertrauen. Eine Verfügbarkeit von 99,9 % bedeutet bessere Tests, Zeit- und Geldersparnis und als Endergebnis eine überlegene App. Für weitere Informationen oder um eine 14-tägige kostenlose Testversion zu starten, besuchen Sie www.perfecto.io.

Website: perfecto.io

