OverQuota ist ein KI-Tool, das entwickelt wurde, um Vertriebsbesprechungen zu verbessern und die Vertriebsleistung zu verbessern. Es bietet Einblicke in Echtzeit während Verkaufsbesprechungen, um Benutzern dabei zu helfen, mehr Geschäfte abzuschließen. Mit OverQuota können Benutzer Besprechungspläne mithilfe von Vorlagen erstellen, die Best Practices für den Vertrieb einbeziehen, um die Vorbereitung sicherzustellen. Während des Meetings bietet das Tool KI-gestützte Unterstützung, liefert Erkenntnisse zur Bewältigung von Einwänden und liefert effektive Gesprächsspuren, um die Chancen auf einen Geschäftsabschluss zu erhöhen. OverQuota automatisiert auch das Notieren, erfasst wichtige Details aus dem Gespräch und fasst sie in Notizen zusammen, die mit dem Besprechungsplan übereinstimmen. Diese Funktion macht das manuelle Notieren überflüssig, spart Zeit und ermöglicht es den Benutzern, sich auf das Gespräch zu konzentrieren. Nach dem Meeting vereinfacht OverQuota die Aktualisierung des Customer Relationship Management (CRM)-Systems durch die Bereitstellung einer Ein-Klick-Lösung. Dadurch entfällt die Notwendigkeit mehrerer Browser-Tabs und des mühsamen Kopierens und Einfügens aus Notizen, was den Prozess rationalisiert und genaue und effiziente CRM-Updates gewährleistet. OverQuota zielt darauf ab, Vertriebsprozesse durch den Einsatz von KI-Technologie zu transformieren, um wertvolle Erkenntnisse zu liefern, die Produktivität zu steigern und die allgemeine Vertriebsleistung zu verbessern.

Website: overquota.ai

