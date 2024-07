Novable ist eine KI-gestützte Technologieplattform, die Startup- und Innovations-Scouting ermöglicht. Ziel der Plattform ist es, eine kundenorientierte Methodik für das Innovations-Scouting bereitzustellen, die DeepMatching™-Technologie mit Experteneinblicken kombiniert. Die Plattform umfasst Funktionen wie professionelles Scouting, Validierung und Engagement-Unterstützung, die Unternehmen dabei helfen, in nur zwei Tagen die am besten geeigneten Startups zu finden. Novable bietet Zugriff auf ein kontextbezogenes Netzwerk, das Website-Inhalte, soziale Feeds, Nachrichten, Patente und Finanzdaten von über 0 Millionen innovativen Unternehmen in über 0 Ländern und über 0 Themen umfasst. Unternehmen können Suchanfragen in natürlicher Sprache einreichen, dem Leitfaden folgen und sofort personalisierte Ergebnisse erhalten, die ihren Anforderungen entsprechen. Die Plattform kann Hunderte von Stunden einsparen, indem sie den Lärm herausfiltert und nur das liefert, was wichtig ist. Einige der visionärsten Innovationsexperten vertrauen Novable und erreichen laut Trustpilot eine Zufriedenheitsrate von 97 %. Die Plattform bietet außerdem verschiedene Ressourcen wie Kundengeschichten, ein E-Book und einen Blog, um Unternehmen dabei zu helfen, sich inspirieren zu lassen und über die neuesten Innovationstrends auf dem Laufenden zu bleiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Novable ein leistungsstarkes Tool ist, das Unternehmen dabei helfen soll, schon heute die Innovationen von morgen zu entdecken. Ziel der Plattform ist es, durch ihre KI-gestützte Technologie, Experteneinblicke und ein kontextbezogenes Netzwerk, das ein umfassendes Verständnis des Startup-Ökosystems bietet, ein nahtloses und effizientes Erlebnis zu bieten.

Website: novable.com

