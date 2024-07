Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Minerva ist ein Tool, das bei der Erstellung und Verbreitung umfassender Dokumentation hilft. Mithilfe der KI-gestützten Inhaltserstellung automatisiert Minerva Prozesse, zu denen unter anderem Benutzerhandbücher, Produktvideos und exemplarische Vorgehensweisen gehören. Es verfügt über ein Toolset zur Anpassung und ermöglicht Benutzern den nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen Formaten. Minerva bietet auch die Möglichkeit, in jeder Sprache zu erstellen und mit der Stimme des Kunden zu „erzählen“, um ein persönlicheres und ansprechenderes Erlebnis zu erzielen. Mit dem Komfort einer Browser-Erweiterung ermöglicht Ihnen Minerva die Erstellung von Leitfäden ohne aufwändige Downloads oder Installationen. Ein Highlight dieses Tools ist die KI-gestützte Spracherzählung, bei der scheinbar Ihre Stimme in jeder Sprache Ihrer Wahl verwendet wird. Zum Vorteil der Teams vereinfacht das Tool den Prozess der Erstellung und Verbreitung von Produktdemos und spart so Zeit, Aufwand und möglicherweise auch Ressourcen. Minerva bietet außerdem vielseitige Freigabeoptionen, wie z. B. das Herunterladen von Bildern, PDFs und Videos. Darüber hinaus können Benutzer die Sichtbarkeit des Leitfadens auf „privat“ setzen, um eine sichere Verbreitung zu gewährleisten und gleichzeitig die Zugänglichkeit zum Teilen des Leitfadens aufrechtzuerhalten.

Website: minervaknows.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Minerva verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.