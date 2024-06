MapsGPT ist ein KI-gestütztes Tool, das sich auf die Erstellung benutzerdefinierter Karten mit angehefteten Standorten basierend auf den Präferenzen und Sucheingaben der Benutzer konzentriert. Es nutzt Technologien von OpenAI und Proxi, um diese interaktiven Karten in Sekundenschnelle zu erstellen. Dieses Tool deckt ein breites Spektrum an Interessen und Standorten ab und hilft Benutzern dabei, verschiedene Umgebungen zu erkunden, von spezifischen Interessenpunkten wie Flohmärkten oder Treffpunkten bis hin zu geografischen Standorten in ganz Nordamerika. Benutzer können auch Karten für spezielle Interessen erstellen, z. B. Geheimbünde in Washington DC, Orte für romantische Sonnenaufgangsbeobachtungen in San Francisco oder sogar geheimnisvolle unabhängige Buchhandlungen mit seltenen Fundstücken in Portland. Darüber hinaus dient MapsGPT als nützliches Reiseplanungstool und bietet Funktionen wie „Orte in der Nähe eines Gebiets“, „History Explorer“ und „Vibe Search“, um Ihr Reiseerlebnis individuell zu gestalten. Insbesondere bietet MapsGPT den Benutzern nach der Erstellung einer Karte eine bearbeitbare Kopie ihrer Karte an. Benutzer können sich anmelden, um zuvor erstellte Karten noch einmal anzuzeigen, eine wertvolle Funktion für Vielreisende oder Forscher. Erwähnenswert ist, dass MapsGPT bei der Datenbeschaffung sehr sorgfältig vorgeht, jedoch Wert darauf legt, dass seine Karten aus vorhandenen Daten aggregiert werden. Es wird empfohlen, die Standortdetails zu überprüfen, bevor Aktivitäten oder Reisen geplant werden.

Website: mapsgpt.com

