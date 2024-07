JobtitlesAI ist ein KI-gestütztes System zur Optimierung und Automatisierung der Klassifizierung von Berufsbezeichnungen. Es funktioniert durch die Kategorisierung von Berufsbezeichnungen in zwei Hauptgruppen, nämlich Fachgebiet (z. B. Vertrieb, Finanzen, IT) und Position (einschließlich Führungskraft, Management, Assistent). Diese Unterscheidung hilft Unternehmen, ihre Lead-Qualifizierung zu automatisieren und Profile effektiv zu priorisieren. Darüber hinaus können Sie damit Ihr Customer-Relationship-Management-System (CRM) bereinigen und Stellenangebote organisieren. Eines der Hauptmerkmale von JobtitlesAI ist seine API für maschinelles Lernen, die in der Lage ist, eine Vielzahl von Berufsbezeichnungen zu verstehen und zu sortieren. Dieses Tool unterstreicht das Potenzial von KI und maschinellem Lernen, personalbezogene Daten effektiver zu verarbeiten als herkömmliche Filter und Formeln. Benutzer können JobtitlesAI bequem mithilfe der Funktion „IMPORTDATA()“ anwenden, um Berufsbezeichnungen in Tabellenkalkulationen zu kategorisieren. Darüber hinaus bietet es HubSpot-Benutzern eine Erweiterung, mit der sie ihr gesamtes CRM mit einem einzigen Klick qualifizieren können. Darüber hinaus können Benutzer eine CSV-Datei mit einer Berufsbezeichnungsspalte hochladen und erhalten eine qualifizierte Datei zurück. JobtitlesAI unterstützt mehrere Sprachen und ist DSGVO-konform, sodass Benutzerdaten vollständig anonymisiert werden.

Website: jobtitlesai.com

