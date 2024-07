Infer ist eine End-to-End-Analyseplattform für maschinelles Lernen (ML), die die Beziehung zwischen ML und SQL revolutioniert. Es bietet einen innovativen Ansatz namens SQL-inf, der komplexe Analyseaufgaben vereinfacht und gleichzeitig die Genauigkeit beibehält. Mit Infer können Analysten mithilfe der leistungsstarken SQL-Befehle problemlos Geschäftsprobleme lösen. Eines der Hauptmerkmale von Infer ist die Coworker-KI, die als persönlicher Analyseassistent fungiert. Coworker AI bietet automatisierte Visualisierungen und Erkenntnisse und nutzt künstliche Intelligenz (KI), um Analysten zu relevanten Datenerzählungen zu führen. Diese Funktion spart Zeit und erhöht die analytische Effizienz. Infer bietet außerdem eine Storytelling-Funktion, die es Analysten ermöglicht, Daten in ansprechende Erzählungen umzuwandeln. Indem diese Funktion über einfache Zahlen hinausgeht, werden Erkenntnisse verständlicher und umsetzbarer, was das Publikum fesselt. Darüber hinaus ermöglicht Infer die Operationalisierung von Analysen durch Aufgabenautomatisierung und -planung. Analysten können ihre datengesteuerten Erkenntnisse mühelos in den täglichen Betrieb integrieren und so sicherstellen, dass die Erkenntnisse immer aktuell und relevant sind. In Bezug auf Anwendungsfälle unterstützt Infer eine breite Palette von Anwendungen, darunter Abwanderungsanalyse, Textanalyse, Kundensegmentierung, Lead-Scoring, Nachfrageprognose, Benutzerähnlichkeitssuche, Lifetime-Value-Analyse, Produktanalyse, Marketinganalyse, Konversionsanalyse, Betrugsanalyse, und Bonitätsbewertung. Darüber hinaus lässt sich Infer nahtlos in verschiedene Datenquellen integrieren, sodass Analysten Daten an einem Ort verknüpfen und konsolidieren können. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Informationen aktuell und für die Analyse bereit sind. Insgesamt verleiht Infer Analysten Superkräfte, die es ihnen ermöglichen, Erkenntnisse zu gewinnen, Vorhersagen zu treffen, Muster zu erkennen und Geschäftsprobleme effektiv zu lösen, ohne dass ein fortgeschrittener Abschluss in ML erforderlich ist.

Website: getinfer.io

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Infer verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.