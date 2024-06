ImagetoCartoon ist ein Online-KI-Cartoonizer, der Ihr Gesicht in einen Cartoon- oder Anime-Stil umwandelt. Es basiert auf der neuesten KI-Cartoon-Technologie und kann ein Bild in Sekundenschnelle in einen Cartoon umwandeln. Die Nutzung ist kostenlos und erfordert weder ein Konto noch eine Zahlung. Der KI-Cartoonizer verfügt über eine Auswahl von über 50 Effekten und kann Avatare, Charaktere und Cartoon-Emojis erstellen. Es bietet außerdem Support rund um die Uhr und keines der Bilder wird im System gespeichert. Benutzer können die Cartoonize-App für Mobilgeräte und Mac herunterladen, um Selfies zu bearbeiten und in Cartoons umzuwandeln. ImagetoCartoon ist auch mit Image to Sketch, Image to Caricature und anderen Cartoon-Tools kompatibel. Die Nutzung ist sicher, ohne dass Zahlungen oder Bilder gespeichert werden. Alle Bilder werden innerhalb von 3 Stunden gelöscht.

Website: imagetocartoon.com

