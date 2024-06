Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Holovolo ist ein KI-gestütztes Tool zum Erstellen immersiver volumetrischer VR180-Videos und -Fotos sowie zur stabilen 3D-Diffusion für Quest und WebVR. Es ermöglicht Benutzern, ihre eigenen Fotos und VR180-Inhalte hochzuladen sowie vorhandene Kreationen anderer zu durchsuchen. Zu den KI-generierten Inhalten von Holovolo gehören angesagte, meistgesehene und neueste Videos und Fotos von verschiedenen Erstellern. Beispiele für Inhalte sind ein Virtual-Reality-Klavierauftritt, eine Pirateninvasion in Yorktown, Virginia, ein Cyberpunk-Neon-Gartenviertel in Tokio, ein spiralförmiges Zifferblatt, ein Mann in Winterkleidung, der einen schneebedeckten Hügel hinaufgeht, und ein Meer aus Izukyu-Shimoda. Das Tool verfügt außerdem über einen Inhaltsleitfaden und eine EULA. Holovolo ist ein großartiges Tool für Benutzer, um immersive Virtual-Reality-Inhalte zu erstellen und zu erkunden.

Website: holovolo.tv

