HeadSpin ist die weltweit erste Digital Experience AI-Plattform, die in der Cloud gehostete und lokale globale Geräteinfrastruktur, Testautomatisierung und ML-gesteuerte Leistungs- und Erlebnisqualitätsanalysen für Mobilgeräte, Web, Audio und Video kombiniert. HeadSpin ermöglicht es Entwicklungs-, Qualitätssicherungs-, Betriebs- und Produktteams, während des gesamten Entwicklungslebenszyklus optimale digitale Erlebnisse über alle Bereitstellungskanäle hinweg sicherzustellen. Erfahren Sie mehr unter www.HeadSpin.io. Globale Geräteinfrastruktur Ermöglicht End-to-End-Tests und -Überwachung mit Tausenden von Geräten an Hunderten von Standorten in realen Träger- und WLAN-Netzwerken rund um den Globus. Kein SDK erforderlich. Testautomatisierung und APIs lassen sich nahtlos in CI/CD-Workflows integrieren und ermöglichen Funktions- und Leistungstests vor und nach der Veröffentlichung. Unterstützung für alle Test-Frameworks. Leistung, QoE und maschinelles Lernen Bringen Sie Probleme automatisch zum Vorschein und weisen Sie auf zugrunde liegende Ursachen auf allen Ebenen des Stacks hin – von der Quantifizierung der Audio-/Video-QoE bis hin zur Code- und Pakettransparenz. Insights-to-Actions liefert Regressions- und Aggregationserkenntnisse über den gesamten Lebenszyklus des digitalen Erlebnisses, von der Planung und Entwicklung bis hin zur Fehlerbehebung und zum Betrieb. Trends, Warnungen und Analysen.

Website: headspin.io

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit HeadSpin verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.