Harvey ist eine KI-Plattform, die speziell für den Rechtssektor entwickelt wurde und maßgeschneiderte Tools für Elite-Anwaltskanzleien bereitstellt. Harvey nutzt große Sprachmodelle, die auf komplexe juristische Aufgaben trainiert wurden, und stimmt sie dann mit Domänenexpertise ab, sodass das Unternehmen in der Lage ist, anspruchsvolle rechtliche Herausforderungen in allen Praxisbereichen, Gerichtsbarkeiten und Rechtssystemen zu bewältigen. Die Plattform bietet eine Reihe von Produkten zur Erweiterung verschiedener juristischer Arbeitsabläufe, einschließlich Recherche und Dokumentenanalyse. Mit Harvey können Benutzer komplexe Forschungsfragen auf der Grundlage vertrauenswürdiger Gesetze und Vorschriften beantworten und außerdem verschiedene Arten von Rechtsdokumenten in natürlicher Sprache erstellen, analysieren, vergleichen und abfragen. Harvey bietet außerdem eine Governance-Funktion, die Anwälten einen beispiellosen Einblick in die Produktivität ihrer Kanzlei bietet und es ihnen ermöglicht, auf der Plattform erstellte Arbeiten nach Anwalt, Mandantenangelegenheit, Tätigkeitsbereich usw. zu verfolgen. Diese Funktion gewährleistet eine detaillierte Kontrolle über die Nutzung und Datenherkunft. Harvey legt großen Wert auf Sicherheit und setzt durch die Bereitstellung auf Microsoft Azure branchenweit hohe Standards um, um sicherzustellen, dass die Daten des Unternehmens stets sicher sind. Darüber hinaus bietet es umfassende Sicherheitsakkreditierungen und wird von erstklassigen Sicherheitsexperten beraten.

Website: harvey.ai

