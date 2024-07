Hairgen.ai ist ein KI-gestütztes Tool, das den Prozess der Vorhersage der Ergebnisse von FUE/FUT-Haartransplantationen revolutionieren soll. Benutzer können ein Foto hochladen und das Tool generiert eine fotorealistische Vorschau ihres Aussehens nach der Operation, um die Entscheidungsfindung zu erleichtern. Dies kann zu höheren Conversions für Kliniken führen, den Website-Verkehr steigern und das Prestige der Nutzung modernster Technologie steigern. Das Tool ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist. Benutzer laden einfach das Foto des Patienten hoch, zeichnen den allgemeinen Bereich der Haarzugabe und erhalten in weniger als 30 Sekunden eine fotorealistische Darstellung. Das Tool bietet außerdem Flexibilität durch die Anpassung von Farbe, Haaransatz und Länge, um es an die Vorlieben des Patienten anzupassen. Zu seinen Funktionen gehören Cloud-Zugriff, Selbstbedienungsfähigkeit, die Möglichkeit, Patienten das direkte Hochladen auf Klinik-Websites zu ermöglichen und die Möglichkeit, als eigenständige App oder auf einer externen Website eingebettet zu werden. Dies bedeutet, dass keine spezielle Ausrüstung oder Installation erforderlich ist. Renderings erfolgen schnell, wobei das Tool auch weniger ideale Fotos für die Simulation toleriert. Während Simulationen so konzipiert sind, dass sie realistische Ergebnisse widerspiegeln, betont Hairgen.ai, dass die generierten Bilder nicht als Garantie, sondern vielmehr als eine Reihe möglicher visueller Ergebnisse nach der Transplantation interpretiert werden sollten. Die Privatsphäre der Patienten wird strikt gewahrt, da die Daten nicht an Dritte weitergegeben werden und die Möglichkeit besteht, Patientendaten fortlaufend automatisch zu löschen. Darüber hinaus können Kliniken das Tool als White-Label-Lösung nutzen und es individuell an ihre individuellen Marketinganforderungen anpassen. Alles in allem ist Hairgen.ai ein leistungsstarkes Tool, das KI-Funktionen nutzt, um das Engagement und die Conversions für Haartransplantationskliniken zu steigern, indem es mögliche visuelle Ergebnisse liefert.

Website: hairgen.ai

